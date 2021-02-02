«Обновлять» прививки от коронавируса придется ежегодно

Коронавирус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149821-obnovlyat-privivki-ot-koronavirusa-pridetsya-ejegodno.html

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Вакцинация от коронавируса может остаться с нами надолго, считает канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила, что вакцины от коронавируса похожи на вакцины от гриппа.

Соответствующее заявление она сделала после заседания с главами земельных правительств, представителями Еврокомиссии и фармацевтических компаний. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что коронавирус может походить на грипп, а вакцина против него потребуется ежегодно из-за новых мутаций вируса. По ее словам, несмотря на все проблемы, власти рассчитывают соблюсти данное ранее обещание о том, что каждый житель Германии получит возможность сделать прививку до конца лета.

По ее словам, это обещание может быть выполнено даже при сценарии, когда два фармацевтических производителя, Johnson & Johnson и Curevac, вопреки ожиданиям, не получат одобрение на разработанные ими вакцины из-за низкой эффективности.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса производителя Johnson & Johnson показала 66% эффективность в предотвращении умеренного и тяжелого течения коронавируса во время третьей фазы клинических исследований. Уровень эффективности вакцины у препарата ниже, чем у аналогов, разработанных BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Вакцина продемонстрировала некоторую защиту против африканского штамма коронавируса, хотя в проведенных там испытаниях эффективность составила 57%.