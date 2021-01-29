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Ракурс
Вакцина. Фото: Istock

Эффективность вакцины Johnson&Johnson раскрыли ученые

29 янв 2021, 17:08
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Вакцина от коронавируса производителя Johnson&Johnson показала 66% эффективность в предотвращении умеренного и тяжелого течения коронавируса во время третьей фазы клинических исследований.

Уровень эффективности вакцины у препарата ниже, чем у аналогов, разработанных BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Об этом сообщает Financial Time.

В свою очередь эти показатели нельзя напрямую сравнивать из-за того, что из результатов исследования исключили легкие случаи коронавируса. Вакцина продемонстрировала также некоторую защиту против африканского штамма коронавируса, хотя в проведенных там испытаниях эффективность составила 57%.

В испытании участвовало почти 44 тыс. испытуемых. Всего было зарегистрировано 468 симптоматических случаев коронавируса, которые имели место как в группах, получавших плацебо, так и в группах, получивших вакцину.


Отмечается, что эффективность вакцины против только тяжелых случаев составила 85%. Также сообщается, что защита была одинаковой для всех возрастных групп, включая людей старше 60 лет. Компания намеревается подать заявку на разрешение использования вакцины в начале февраля.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться 15 февраля или позже, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он подчеркнул, что вакцинации от COVID-19 могут помешать только форс-мажорные обстоятельства.

Источник: Ракурс


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