Ефективність вакцини Johnson & Johnson розкрили вчені

Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149700-efektyvnist-vakcyny-johnson-johnson-rozkryly-vcheni.html

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Вакцина від коронавірусу виробника Johnson & Johnson показала 66% ефективність у запобіганні помірного і важкого перебігу коронавірусу під час третьої фази клінічних досліджень.

Рівень ефективності вакцини у препарату нижчий, ніж в аналогів, розроблених BioNTech/Pfizer, Moderna та AstraZeneca. Про це повідомляє Financial Time.

Зауважимо, що ці показники не можна безпосередньо порівнювати через те, що з результатів дослідження виключили легкі випадки коронавірусу. Вакцина продемонструвала також деякий захист проти африканського штаму коронавірусу, хоча в проведених там випробуваннях ефективність склала 57%.

У випробуванні брало участь майже 44 тис. піддослідних. Всього було зареєстровано 468 симптоматичних випадків коронавірусу, які виникали як в групах, які отримували плацебо, так і в групах, які отримали вакцину.

Зазначається, що ефективність вакцини проти тільки важких випадків склала 85%. Також повідомляється, що захист був однаковим для всіх вікових груп, включаючи людей старших за 60 років. Компанія має намір подати заявку на дозвіл використання вакцини на початку лютого.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні може розпочатися 15 лютого або пізніше, розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він наголосив, що вакцинації від COVID-19 можуть зашкодити тільки форс-мажорні обставини.