Санкції проти китайських інвесторів «Мотор Січ» ініціював Зеленський

Мотор Січ. Фото: прес-служба компанії

https://racurs.ua/ua/n149699-sankciyi-proty-kytayskyh-investoriv-motor-sich-iniciuvav-zelenskyy.html

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«Мотор Січ», найбільший в Україні виробник авіаційних двигунів і газотурбінних установок, став «яблуком розбрату» через китайських акціонерів. Україна ввела санкції на три роки проти інвесторів компанії — Skyrizon Aircraft Holdings Limited, що володіє 10% акцій, а також проти компанії Beijing Skyrizon.

Про це йдеться в указі президента № 29/2021 від 28 січня, яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

У списку санкцій юридичних компаній знаходяться Skyrizon Aircraft Holdings Limited і Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, що належать Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, сама Beijing Skyrizon, а також Beijing Xinwei Technology Group Co., яка контролює Beijing Skyrizon. Крім того, під санкції потрапив і громадянин Китаю Ван Цзин — ключовий акціонер Beijing Xinwei і Beijing Skyrizon.

Санкції передбачають блокування активів, запобігання вивозу капіталу за межі України, заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, анулювання офіційних візитів і переговорів щодо укладення угод. У Зеленського відзначають, що санкції вводяться за ініціативою СБУ.

До цього Кабмін вирішив залучити юристів для захисту інтересів України в судовій суперечці з громадянами Китаю, в тому числі з Ван Цзінь, які називають себе акціонерами «Мотор Січ».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у справі «Мотор Січі» СБУ викликала бізнесмена Олександра Ярославського на допит як свідка. Зміну власників заводу кваліфікували як державну зраду і диверсію. Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський отримав запрошення від головного слідчого комітету СБУ з’явитися на допит протягом чотирьох днів — з 19 по 22 січня.