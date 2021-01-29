Санкции против китайских инвесторов «Мотор Сич» инициировал Зеленский

Мотор Сич. Фото: пресс-служба компании

https://racurs.ua/n149699-sankcii-protiv-kitayskih-investorov-motor-sich-iniciiroval-zelenskiy.html

Ракурс

«Мотор Сич», крупнейший в Украине производитель авиационных двигателей и газотурбинных установок, стал «яблоком раздора» из-за китайских акционеров. Украина ввела санкции на три года против инвесторов компании — Skyrizon Aircraft Holdings Limited, владеющей 10% акций, а также против компании Beijing Skyrizon.

Об этом говорится в указе президента № 29/2021 от 28 января, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

В санкционном списке юридических компаний находятся Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, принадлежащие Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, сама Beijing Skyrizon, а также Beijing Xinwei Technology Group Co., которая контролирует Beijing Skyrizon. Кроме того, под санкции попал и гражданин Китая Ван Цзин — ключевой акционер Beijing Xinwei и Beijing Skyrizon.

Санкции предусматривают блокирование активов, предотвращение вывоза капитала за пределы Украины, запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, аннулирование официальных визитов и переговоров по заключению соглашений. У Зеленского отмечают, что санкции вводятся по инициативе СБУ.

До этого Кабмин решил привлечь юристов для защиты интересов Украины в судебном споре с гражданами Китая, в том числе с Ван Цзином, которые называют себя акционерами «Мотор Сич».

Напомним, ранее мы сообщали, что по делу «Мотор Сичи» СБУ вызвала бизнесмена Александра Ярославского на допрос в качестве свидетеля. Смену собственников завода квалифицировали как государственную измену и диверсию. Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский получил приглашение от главного следственного комитета СБУ явиться на допрос в течение четырех дней — с 19 по 22 января.