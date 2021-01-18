СБУ вызвала Ярославского на допрос по делу «Мотор Сичи». Фото: DCH

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По делу «Мотор Сичи» СБУ вызвала бизнесмена Александра Ярославского на допрос в качестве свидетеля. Смену собственников завода квалифицировали как государственную измену и диверсию.

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский получил приглашение от главного следственного комитета СБУ явиться на допрос в течение четырех дней — с 19 по 22 января, сообщили в пресс-службе компании.

Как сознательный гражданин прибуду по указанному адресу в первый из перечисленных дней — 19 января 2021 года, — сообщил Ярославский.

Он расценивает это дело как запугивание бизнеса и давление на инвесторов.

Спустя 5 лет при новом президенте Украины и правительстве, новом депутатском корпусе ВРУ мы снова видим ту же картину запугивания бизнеса и давления на инвесторов. И что наша страна пока так и не стала правовым государством, — прокомментировал президент DCH.

Ранее владелец «Мотор Сичи» Вячеслав Богуслаев в 2016 году продал завод инвесторам из Китая, но сделка до сих пор не завершена из-за вмешательства государства.

В июле 2017 года СБУ возбудила уголовное производство о диверсии, а с апреля 2018-го по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств акции «Мотор Сич» находятся под арестом.

Партнер китайцев Александр Ярославский в конце 2020 года предупредил, что они настроены идти в международный арбитраж, чтобы добиться от государства Украина возмещения убытков в размере 3,5 млрд долл.

В январе 2021 года США внесли в «черный список» китайскую компанию Skyrizon, которая пытается приобрести «Мотор Сич» вместе с украинским бизнесменом Александром Ярославским.

Напомним, Ярославский в течение многих лет входит в ТОП-10 самых богатых людей в Украине по данным рейтинга Forbes Ukraine.