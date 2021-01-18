СБУ викликала Ярославського на допит у справі «Мотор Січі». Фото: DCH

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У справі «Мотор Січі» СБУ викликала бізнесмена Олександра Ярославського на допит як свідка. Зміну власників заводу кваліфікували як державну зраду та диверсію.

Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський отримав запрошення від головного слідчого комітету СБУ з’явитися на допит протягом чотирьох днів — з 19 по 22 січня, повідомили у прес-службі компанії.

Як свідомий громадянин прибуду за зазначеною адресою в перший із перерахованих днів — 19 січня 2021 року, — повідомив Ярославський.

Він розцінює цю справу як залякування бізнесу та тиск на інвесторів.

Через п’ять років при новому президентові України та уряді, новому депутатському корпусі ВРУ ми знову бачимо ту ж картину залякування бізнесу і тиску на інвесторів. І що наша країна поки що так і не стала правовою державою, — прокоментував президент DCH.

Раніше власник «Мотор Січі» Вячеслав Богуслаєв у 2016 році продав завод інвесторам з Китаю, але угода досі не завершена через втручання держави.

У липні 2017 року СБУ порушила кримінальне провадження про диверсію, а з квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів акції «Мотор Січ» перебувають під арештом.

Партнер китайців Олександр Ярославський в кінці 2020 року попередив, що вони налаштовані йти в міжнародний арбітраж, щоб домогтися від держави Україна відшкодування збитків в розмірі 3,5 млрд дол.

У січні 2021 року США внесли у «чорний список» китайську компанію Skyrizon, яка намагається придбати «Мотор Січ» разом з українським бізнесменом Олександром Ярославським.

Нагадаємо, Ярославський протягом багатьох років входить в ТОП-10 найбагатших людей в Україні за даними рейтингу Forbes Ukraine.