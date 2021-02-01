Дубінський. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n149806-dubinskogo-vykluchyly-z-frakciyi-vin-nazvav-ce-chystym-farsom-video.html

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Олександр Дубінський був виключений з фракції «Слуги народу» в парламенті. За його виключення проголосували 198 народних депутатів з 246. З них 29 були проти, а 19 — не голосували.

Сам нардеп назвав голосування «чистим фарсом». Про це повідомляє «Українська правда».





Повідомляється, що під час засідання Дубінський не виступав, а глава фракції Давид Арахамія просто оголосив результати голосування, яке проводилося 29 січня. Сам Дубінський заявив журналістам, що результат голосування — маніпулятивний.

Ми побачили справжні обличчя політичних акторів в Офісі президента і в парламенті. Прекрасно розуміємо, що це маніпулятивний результат, який був необхідний конкретним людям для отримання політичних дивідендів для вирішення своїх проблем, — заявив нардеп.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за виключення Дубінського віддали голоси понад 70% нардепів. Повідомляється, що під час засідання, яке почалося о 18.00 1 лютого нардепи здали телефони — як і на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Саме голосування по Дубінському відбувалося в п’ятницю, 29 січня. Тоді депутатам видали іменні бюлетені з питанням — чи варто його виключати.