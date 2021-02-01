Дубінський. Фото: Детектор медіа

https://racurs.ua/ua/n149804-za-vykluchennya-dubinskogo-z-frakciyi-progolosuvaly-70-slug-zmi.html

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Олександр Дубінський, нардеп від «Слуги народу», буде виключений з фракції згідно з результатами голосування, яке було проведено 29 січня.

За виключення Дубінського віддали голоси понад 70% нардепів. Про це повідомляє «Бабель» з посиланням на двох анонімних нардепів з «Слуги народу».

Повідомляється, що під час засідання, яке розпочалося о 18.00 1 лютого нардепи здали телефони — як і на зустрічі із президентом Володимиром Зеленським. Про виключення нардепа оголосить глава фракції Давид Арахамія. Саме голосування щодо Дубінського відбувалось у пʼятницю, 29 січня. Тоді депутатам видали іменні бюлетені із запитанням — варто чи ні його виключати.

Як відомо, 25 січня президент Володимир Зеленський на засіданні «Слуги народу» запропонував Дубінському добровільно вийти з фракції. На думку президента України перебування Дубінського у фракції буде їй лише шкодити та підривати її репутацію. Вже 27 січня у фракції почали збирати підписи за виключення Дубінського. Також голосування проводили в партійному додатку — тоді його виключення підтримали щонайменше 100 депутатів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Дубінський оголосив, що проводить паралельний підрахунок голосів депутатів фракції «Слуга народу» щодо його виключення. У своєму виключенні він звинувачує «соросят» та заявляє, що став жертвою наклепу.