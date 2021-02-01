Коронавірус. Фото: Istock

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Ускладнення після коронавірусу можна уникнути, вважають вчені. Дослідники з медичної школи Duke-NUS в Сінгапурі з’ясували, що присутність в організмі Т-клітин, специфічних для коронавірусу, на ранніх стадіях захворювання здатна запобігти ускладненням.

Виявилося, що у хворих з легкими симптомами спостерігається індукція Т-клітин, які виділяють інтерферон-гамма. Про це повідомляє MedicalXpress.



Дослідники проаналізували зміни вірусологічних і імунологічних параметрів у 12 пацієнтів, які хворіли на коронавірус, від початку захворювання до одужання або смерті. Результати спостережень показують, що вакцина від коронавірусу, ймовірно, буде більш ефективною в тому випадку, якщо вона сприяє загальній індукції не тільки антитіл, а й Т-клітин, специфічних до коронавірусу.

Це важливе дослідження сприяє нашому розумінню імунної відповіді проти коронавірусу. Воно має далекосяжні наслідки, в тому числі для розробки вакцини від коронавірусу і подальшого моніторингу відповіді на вакцину, — сказав професор команди вчених Патрік Кейсі.



Повідомляється, що зараз команда вивчає більшу кількість симптомних пацієнтів з COVID-19 з різним ступенем тяжкості захворювання, щоб додатково підтвердити свої висновки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу може виявитися неефективною проти нових штамів коронавірусу. Дані останніх клінічних випробувань двох вакцин показали, що зафіксований в Південній Африці новий штам коронавірусу стійкий до антитіл, які містять вакцини. Однак ця мутація вірусу поки залишається рідкісною.