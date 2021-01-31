Вакцинацію від коронавірусу в Європі засудила ВООЗ

Вакцинація від коронавірусу. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149735-vakcynaciu-vid-koronavirusu-v-ievropi-zasudyla-vooz.html

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Вакцинація від коронавірусу в європейських країнах викликала занепокоєння у Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). В організації закликають ЄС сповільнити кампанії з вакцинації, оскільки менш розвинені країни можуть залишитися без вакцини.

Наразі 95% всіх щеплень було зроблено у 10 країнах світу, натомість тільки дві країни з низьким і середнім рівнем доходів почали програми імунізації. Про це заявила речниця ВООЗ Маргарет Гарріс в інтерв’ю BBC.

У зв’язку з цим несправедливим поділом вакцини між заможними та бідними країнами, ВООЗ закликають розвинуті країни утриматися від масової вакцинації. Також ВООЗ розкритикувала рішення Європейського союзу про заборону експорту вакцин проти коронавірусу без спеціального дозволу країн ЄС. У ВООЗ запевняють, що подібні заходи не йдуть на користь світовій охороні здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні може розпочатися 15 лютого або пізніше, розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він зазначив, що старту вакцинації від COVID-19 можуть завадити лише форс-мажорні обставини.