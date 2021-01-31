Вакцинацию от коронавируса в Европе осудила ВОЗ

Вакцинация. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149735-vakcinaciu-ot-koronavirusa-v-evrope-osudila-voz.html

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Вакцинация от коронавируса в европейских странах вызвала беспокойство у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В организации призывают ЕС замедлить кампанию по вакцинации, поскольку менее развитые страны могут остаться без вакцины.

Сейчас 95% всех прививок было сделано в 10 странах мира, в то же время только две страны с низким и средним уровнем доходов начали программы иммунизации. Об этом заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис в интервью BBC.

В связи с этим несправедливым разделением вакцины между богатыми и бедными странами, ВОЗ призывает развитые страны воздержаться от массовой вакцинации. Также ВОЗ раскритиковала решение Европейского союза о запрете экспорта вакцин от коронавируса без специального разрешения стран ЕС. В ВОЗ уверяют, что подобные меры не идут на пользу мировому здравоохранению.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться 15 февраля или позже, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он отметил, что старту вакцинации от COVID-19 могут помешать только форс-мажорные обстоятельства.