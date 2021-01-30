Світлана Тихановська, фото: Сергей Гриц

https://racurs.ua/ua/n149734-prezydent-lytvy-vysunuv-tyhanovsku-na-nobelivsku-premiu-zmi.html

Ракурс

Світлану Тихановську, опозиційного кандидата на серпневих президентських виборах у Білорусі, висунув на Нобелівську премію миру президент Литви Ґітанас Науседа.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на два інформовані джерела.

За словами одного із джерел, свою ініціативу Науседа мотивує прагненням висловити підтримку білоруському демократичному рухові та його вимогам проведення у Білорусі вільних виборів.

У Білорусі 9 серпня 2020 року відбулися президентські вибори, офіційним переможцем яких було оголошено багаторічного президента країни Олександра Лукашенка.

Ці вибори спровокували масштабні акції протесту, учасники яких вважають їх офіційні результати сфальсифікованими, а справжнім переможцем — Тихановську.

Невдовзі після проведення виборів Тихановська залишила територію Білорусі і відтоді проживає у Литві.

Прийом заявок на Нобелівську премію миру 2021 року завершується 31 січня, переможців оголосять у листопаді.

Нагадаємо, Генпрокуратура Білорусі готується заборонити історичний біло-червоно-білий прапор, який став символом білоруської опозиції.