Британська співачка Sophie загинула у Греції, намагаючись подивитися на повний Місяць

Співачка Sophie, фото: SOPHIE

https://racurs.ua/ua/n149733-brytanska-spivachka-sophie-zagynula-u-greciyi-namagauchys-podyvytysya-na-povnyy-misyac.html

Ракурс

У Греції загинула відома 34-річна британська співачка Sophie (справжнє ім’я — Софі Ксеон).

Смерть Sophie настала близько 4.00 сьогодні, 30 січня, внаслідок нещасного випадку в Афінах, де вона проживала останнім часом, повідомляє видання Pitchfolk.

Вірна своїй духовності, вона піднялася, щоб спостерігати повний Місяць, і випадково послизнулася і впала, — зазначається у заяві, опублікованій на сторінці лейбла Transgressive and Future Classic у соціальній мережі Твіттер.

Sophie народилася в Глазго (Шотландія) у 1986 році. Популярності вона набула у 2010-х роках завдяки своїм синтезованими і «гіперкінетичним» композиціям, таким як «Bipp» (2013 рік) і «Lemonade» (2014 рік).

У 2018 році вийшов її сольний альбом «Oil of Every Pearl’s Un-Insides», який був номінований на премію «Греммі».

Нагадаємо, майже шість років тому, 2 лютого 2015 року, у ДТП загинув відомий український співак Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін).