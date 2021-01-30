Копію вежі Донецького аеропорту встановили у Львові, фото: «Укрінформ»

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У Львові на честь кіборгів — захисників Донецького аеропорту, встановили копію знаменитою диспетчерської вежі цього летовища.

Півтораметрову копію вежі сьогодні, 30 січня, встановили на центральній алеї Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького, повідомляє агентство «Укрінформ».

Всередині цієї інсталяції розміщена лампадка на пам’ять про загиблих захисників аеропорту. Навколо копії вежі розташовані інформаційні стенди зі спогадами учасників боїв за летовище, а також Qr-коди із посиланнями на відео оборони Донецького аеропорту.

Копію вежі спроектував та виготовив працівник Парку культури, коваль Михайло Талама, гроші для її встановлення зібрали працівники парку.

Це не статичний габаритний пам’ятник, а інсталяція, яка змінюється відповідно до подій на фронті, — повідомила речниця Парку культури Ірина Вовк. — Першою ми встановили копію літака Іл-76, який був збитий бойовиками біля Луганська. Згодом — інсталяцію про події в Зеленопіллі, а після того — до річниці Іловайська. Вежа Донецького аеропорту буде четвертою.

Зазначається, що копії та інсталяції до пам’ятних воєнних подій зберігаються у Парку культури, але адміністрація планує передати їх до львівського Будинку воїна.

Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні у 2014−2015 роках і стала символом незламності та мужності українських військових.

Нагадаємо, кілька років тому з’явилася кінострічка «Кіборги», присвячена подіям боїв за Донецький аеропорт.