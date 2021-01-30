Копию башни Донецкого аэропорта установили во Львове, фото: «Укринформ»

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Во Львове в честь киборгов — защитников Донецкого аэропорта, установили копию знаменитой диспетчерской башни этого аэропорта.

Полутораметровую копию башни сегодня, 30 января, установили на центральной аллее Парка культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого, сообщает агентство «Укринформ».

Внутри этой инсталляции размещена лампадка в память о погибших защитниках аэропорта. Вокруг копии башни расположены информационные стенды с воспоминаниями участников боев за аэропорт, а также Qr-коды со ссылками на видео обороны Донецкого аэропорта.

Копию башни спроектировал и изготовил работник Парке культуры, кузнец Михаил Талама, деньги для ее установки собрали работники парка.

Это не статичный габаритный памятник, а инсталляция, которая меняется в соответствии с событями на фронте, — сообщила пресс-секретарь Парке культуры Ирина Волк. — Первой мы установили копию самолета Ил-76, который был сбит боевиками возле Луганска. Позже — инсталляцию о событиях в Зеленополье, а затем — к годовщине Иловайска. Башня Донецкого аэропорта будет четвертой.

Отмечается, что копии и инсталляции к памятным военных событиям хранятся в Парке культуры, но администрация планирует передать их во львовский Дома воина.

Оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня в 2014—2015 годах и стала символом несокрушимости и мужества украинских военных.

Напомним, несколько лет назад появилась кинолента «Киборги», посвященная событиям боев за Донецкий аэропорт.