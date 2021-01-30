Британская певица Sophie погибла в Греции, пытаясь посмотреть на полнолуние

Певица Sophie, фото: SOPHIE

https://racurs.ua/n149733-britanskaya-pevica-sophie-pogibla-v-grecii-pytayas-posmotret-na-polnolunie.html

Ракурс

В Греции погибла известная 34-летняя британская певица Sophie (настоящее имя — Софи Ксеон).

Смерть Sophie наступила около 4.00 сегодня, 30 января, в результате несчастного случая в Афинах, где она проживала в последнее время, сообщает издание Pitchfolk.

Верная своей духовности, она поднялась, чтобы наблюдать полную Луну, и случайно поскользнулась и упала, — отмечается в заявлении, опубликованном на странице лейбла Transgressive and Future Classic в социальной сети Твиттер.

Sophie родилась в Глазго (Шотландия) в 1986 году. Популярность она приобрела в 2010-х годах благодаря своим синтезированным и «гиперкинетическим» композициям, таким как «Bipp» (2013 год) и «Lemonade» (2014).

В 2018 году вышел ее сольный альбом «Oil of Every Pearl’s Un-Insides», который был номинирован на премию «Грэмми».

Напомним, почти шесть лет назад, 2 февраля 2015 года, в ДТП погиб известный украинский певец Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин).