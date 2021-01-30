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Ракурс
Певица Sophie, фото: SOPHIE

Британская певица Sophie погибла в Греции, пытаясь посмотреть на полнолуние

30 янв 2021, 22:01
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В Греции погибла известная 34-летняя британская певица Sophie (настоящее имя — Софи Ксеон).

Смерть Sophie наступила около 4.00 сегодня, 30 января, в результате несчастного случая в Афинах, где она проживала в последнее время, сообщает издание Pitchfolk.

Верная своей духовности, она поднялась, чтобы наблюдать полную Луну, и случайно поскользнулась и упала, — отмечается в заявлении, опубликованном на странице лейбла Transgressive and Future Classic в социальной сети Твиттер.

Sophie родилась в Глазго (Шотландия) в 1986 году. Популярность она приобрела в 2010-х годах благодаря своим синтезированным и «гиперкинетическим» композициям, таким как «Bipp» (2013 год) и «Lemonade» (2014).

В 2018 году вышел ее сольный альбом «Oil of Every Pearl’s Un-Insides», который был номинирован на премию «Грэмми».


Напомним, почти шесть лет назад, 2 февраля 2015 года, в ДТП погиб известный украинский певец Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин).


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