Светлана Тихановская, фото: Сергей Гриц

https://racurs.ua/n149734-prezident-litvy-vydvinul-tihanovsku-na-nobelevskuu-premiu-smi.html

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Светлану Тихановскую, оппозиционного кандидата на августовских президентских выборах в Беларуси, выдвинул на Нобелевскую премию мира президент Литвы Ґитанас Науседа.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два информированных источника.

По словам одного из источников, свою инициативу Науседа мотивирует стремлением выразить поддержку белорусскому демократическому движению и его требованиям проведения в Беларуси свободных выборов.

В Беларуси 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, официальным победителем которых был объявлен многолетний президент страны Александр Лукашенко.

Эти выборы спровоцировали масштабные акции протеста, участники которых считают их официальные результаты сфальсифицированными, а настоящим победителем — Тихановскую.

Вскоре после проведения выборов Тихановская покинула территорию Беларуси и с тех пор проживает в Литве.

Прием заявок на Нобелевскую премию мира 2021 года завершается 31 января, победителей объявят в ноябре.

Напомним, Генпрокуратура Беларуси готовится запретить исторический бело-красно-белый флаг, который стал символом белорусской оппозиции.