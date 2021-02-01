У Мін’юсті відреагували на рішення ОАСК про скасування нового правопису, фото: dzerkalo.media

https://racurs.ua/ua/n149802-skasuvannya-pravopysu-u-min-usti-radyat-vchytysya-i-ne-zvajaty-na-oask.html

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Український правопис, затверджений у 2019 році, залишається чинним попри нещодавнє рішення Окружного адмінсуду Києва (ОАСК), який була скасована постанова про його запровадження.

Учні можуть спокійно продовжувати його вивчати та готуватись за ним до цьогорічного ЗНО. Міністр юстиції Денис Малюська повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Малюськи, це рішення ОАСК не набере сили найближчим часом, оскільки на нього буде подана апеляційна скарга, до завершення розгляду якої новий правопис залишатиметься чинним.

Тому як мінімум до цьогорічного ЗНО зміни правил правопису не відбудеться, — запевнив Малюська.

Міністр зазначив, що ще не отримав судове рішення ОАСК, проте якщо суд своє рішення мотивував порушеннями під час процедури ухвалення нового правопису, то його можна буде перезатвердити новим рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови, якщо та вважатиме це доцільним.

У сухому залишку: вчіться спокійно і не зважайте на судові баталії, — резюмував міністр.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 1 лютого, відбулася акція проти скасування нового українського правопису.