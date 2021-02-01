В Минюсте отреагировали на решение ОАСК об отмене нового правописания, фото: dzerkalo.media

https://racurs.ua/n149802-otmena-pravopisaniya-v-minuste-sovetuut-uchitsya-i-ne-schitatsya-s-oask.html

Ракурс

Украинское правописание, утвержденное в 2019 году, остается в силе несмотря на недавнее решение Окружного админсуда Киева (ОАСК), который было отменено постановление о его введении.

Ученики могут спокойно продолжать его изучать и готовиться по нему к ВНО в этом году. Министр юстиции Денис Малюська сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По словам Малюська, это решение ОАСК не наберет силы в ближайшее время, поскольку на него будет подана апелляционная жалоба, до завершения рассмотрения которой новое правописание будет оставаться в силе.

Поэтому как минимум до нынешнего ВНО изменения правил правописания не произойдет, — заверил Малюська.

Министр отметил, что еще не получил судебное решение ОАСК, однако если суд свое решение мотивировал нарушениями во время процедуры принятия нового правописания, то его можно будет переутвердить новым решением Национальной комиссии по стандартам государственного языка, если она будет считать это целесообразным.

В сухом остатке: учитесь спокойно и не обращайте внимания на судебные баталии, — резюмировал министр.

Напомним, в Киеве сегодня, 1 февраля, состоялась акция против отмены нового украинского правописания.