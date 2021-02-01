Во время многолюдных похорон раввина в Израиле, фото: Yonatan Sindel

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В Израиле вопреки карантинным ограничением около 10 тыс. Ортодоксальных евреев собрались на похороны известного в Иерусалиме раввина Мешулама Довида Соловейчика, который умер утром 31 января от коронавирусной болезни COVID-19 в возрасте 99 лет.

При этом карантин в Израиле запрещают собираться на открытом воздухе группами более 10 человек. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

По информации источников местных СМИ в полиции, правоохранители считают, что эти многолюдные похороны невозможно было разогнать без сотен пострадавших нарушителей карантина и полицейских. Кроме того, в толпе были дети, что делало невозможным использование слезоточивого газа или водометов.

Чтобы его остановить, нужны были тысячи полицейских. В период между объявлением похорон и их началом не было вариантов для принятия мер, — подчеркнул источник в полиции.

Старший офицер полиции Иерусалима Офер Шумер отметил, что лично видел на похоронах около тысячи детей возрастом 10−14 лет.

Ортодоксальные — не наши враги. Они являются гражданами Израиля, — подчеркнул Шумер. — Я не буду проливать кровь, чтобы обеспечить карантин.

Впрочем полиция смогла остановить около 60 автобусов, направлявшихся на похороны, и выписать около 100 штрафов.

Также в тот же день состоялись похороны еще одной жертвы коронавируса — ортодоксального раввина Ицхака Шайнера, который призвал последователей соблюдать карантин.

Срок действия общего карантина в Израиле недавно был продлен до 5 февраля.