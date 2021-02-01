Під час велелюдних похорон равина в Ізраїлі, фото: Yonatan Sindel

https://racurs.ua/ua/n149801-10-tys-ludey-zibralysya-na-pohoron-v-izrayili-policiya-ne-vporalasya-z-porushnykamy-karantynu.html

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В Ізраїлі всупереч карантинним обмеженням близько 10 тис. ортодоксальних євреїв зібралися на похорон відомого в Єрусалимі рабина Мешулама Довіда Соловейчика, який помер вранці 31 січня від коронавірусної хвороби COVID-19 у віці 99 років.

При цьому карантинні обмеження в Ізраїлі забороняють збиратися на відкритому повітрі групами понад 10 осіб. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

За інформацією джерел місцевих ЗМІ у поліції, правоохоронці вважають, що цей велелюдний похорон неможливо було розігнати без сотень постраждалих порушників карантину та поліцейських. Крім того, у натовпі були діти, що унеможливлювало використання сльозогінного газу чи водометів.

Щоб його зупинити, потрібні були тисячі поліцейських. У період між оголошенням похорону і їхнім початком не було варіантів для вжиття заходів, — зазначило джерело видання у поліції.

Старший офіцер поліції Єрусалима Офер Шумер зазначив, що особисто бачив на похоронах близько тисячі дітей віком 10−14 років.

Ортодоксальні — не наші вороги. Вони є громадянами Ізраїлю, — наголосив Шумер. — Я не буду проливати кров, щоб забезпечити карантинні обмеження.

Втім поліція змогла зупинити близько 60 автобусів, які прямували на похорон, та виписати близько 100 штрафів.

Також того ж дня відбулися похорони ще однієї жертви коронавірусу — ортодоксального рабина Іцхака Шайнера, який закликав послідовників дотримуватись карантинних обмежень.

Термін дії загального карантину в Ізраїлі нещодавно було продовжено до 5 лютого.