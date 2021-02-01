10 тис. людей зібралися на похорон в Ізраїлі — поліція не впоралася з порушниками карантину (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n149801-10-tys-ludey-zibralysya-na-pohoron-v-izrayili-policiya-ne-vporalasya-z-porushnykamy-karantynu.htmlРакурс
В Ізраїлі всупереч карантинним обмеженням близько 10 тис. ортодоксальних євреїв зібралися на похорон відомого в Єрусалимі рабина Мешулама Довіда Соловейчика, який помер вранці 31 січня від коронавірусної хвороби COVID-19 у віці 99 років.
При цьому карантинні обмеження в Ізраїлі забороняють збиратися на відкритому повітрі групами понад 10 осіб. Про це повідомляє видання The Times of Israel.
За інформацією джерел місцевих ЗМІ у поліції, правоохоронці вважають, що цей велелюдний похорон неможливо було розігнати без сотень постраждалих порушників карантину та поліцейських. Крім того, у натовпі були діти, що унеможливлювало використання сльозогінного газу чи водометів.
Щоб його зупинити, потрібні були тисячі поліцейських. У період між оголошенням похорону і їхнім початком не було варіантів для вжиття заходів, — зазначило джерело видання у поліції.
Старший офіцер поліції Єрусалима Офер Шумер зазначив, що особисто бачив на похоронах близько тисячі дітей віком 10−14 років.
Ортодоксальні — не наші вороги. Вони є громадянами Ізраїлю, — наголосив Шумер. — Я не буду проливати кров, щоб забезпечити карантинні обмеження.
Втім поліція змогла зупинити близько 60 автобусів, які прямували на похорон, та виписати близько 100 штрафів.
Також того ж дня відбулися похорони ще однієї жертви коронавірусу — ортодоксального рабина Іцхака Шайнера, який закликав послідовників дотримуватись карантинних обмежень.
Термін дії загального карантину в Ізраїлі нещодавно було продовжено до 5 лютого.
ההלוויה המונית השניה בירושלים יוצאת לדרך. אלפים בהלוויתו של הרב שיינר כעת בירושלים. @kann_newspic.twitter.com/N89VwoZhnc
— Suleiman Maswadeh סולימאן מסוודה (@SuleimanMas1) January 31, 2021