Венеційка повідомила, коли надасть висновок про проект вирішення кризи в КСУ

КСУ. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n149800-veneciyka-povidomyla-koly-nadast-vysnovok-pro-proekt-vyrishennya-kryzy-v-ksu.html

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Криза у Конституційному суді України (КСУ) призвела до колапсу в Україні. Венеційська комісія запланувала видати висновок щодо законопроекту № 4533 «Про конституційну процедуру» й альтернативного йому проєкту вже 19−20 березня.

Про це повідомила представник Верховної ради в Конституційному суді Ольга Совгиря з посиланням на документ.

Повідомляється, що законопроект пропонує узгодити відповідно до статті 153 Конституції порядок здійснення КСУ своїх повноважень під час розгляду справ конституційної юрисдикції, підстави та порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ, постанови та виконання його рішень, а також надання висновків.





До цього Україна звернулася до Венеційської комісії із проханням надання роз’яснення щодо двох законопроєктів, які стосуються роботи КСУ. Цей запит є продовженням рекомендацій Венеційки, висловлених у двох невідкладних висновках від грудня 2020 року щодо законодавчої ситуації з антикорупційними механізмами та реформою КСУ після жовтневого рішення суду, які були надані на запит президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що конституційна криза, спровокована нещодавнім рішенням Конституційного суду України щодо електронного декларування, триває. Судді КСУ підтримують законопроект № 4304, поданий спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, і готові дати роз’яснення свого рішення щодо електронного декларування.