Зеленський. Фото: Наша Рада

https://racurs.ua/ua/n149799-pokaraty-nikaragua-sankciyamy-vymagaie-zelenskyy-detali.html

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Санкції проти Нікарагуа хоче запровадити президент України Володимир Зеленський. Він вніс відповідну постанову № 4689 до Верховної Ради.

Введення санкцій зумовлене призначенням «почесного консула» в анексованому Росією Криму. Про це повідомляє прес-служба ВР.

Повідомляється, що Зеленський просить нардепів затвердити рішення Ради національної безпеки та оборони від 1 лютого 2021 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до республіки Нікарагуа». Документ був зареєстрований у парламенті сьогодні, 1 лютого.

Як відомо, консульство в анексованому Росією Криму вперше відкрилося 10 листопада. Першої країною-партнером Криму стала Нікарагуа. Посаду почесного консула отримав учасник російської анексії Криму Олег Бєлавенцев, якого в Україні заочно засуджено до 13 років в’язниці за участь в анексії українського півострова.

Нікарагуа — одна з країн, які регулярно не голосують за резолюцію ООН, які ініціює Україна, щодо визнання Росії країною-окупантом через анексію Криму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у серпні українське Міністерство закордонних справ вже направляло ноту протесту Нікарагуа з приводу відкриття консульства. Тоді країну попередили про можливе введення проти неї санкцій. Українські дипломати зауважили, що це є грубим порушенням законодавства України і міжнародного права, зокрема резолюцій ООН.