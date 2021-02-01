На Волині ліплять снігових баб-рекордсменок. Фото: Район. Шацьк

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Ракурс

На Волині зліпили кілька снігових баб, які дивують своїми розмірами та оригінальністю.

Волинянин Микола Більшевич зліпив зі снігу справжню скульптуру. Фотографіями чоловік поділився на сторінці у Facebook.

Почав зі сніговичка. Потім перейшов на бабу, а потім… Потім руки мене не послухали і пішло-поїхало, — написав він.

У Шацькому районі сім’я зліпила сніговика заввишки 3,5 м. Очі сніговій бабі зробили з коліс іграшкової машинки, а усмішку — з велосипедного ланцюга.

Окрім цього, біля снігового велетня примостилася ще сімейка маленьких сніговичків.

У Любешівському районі натомість зліпили снігову бабу заввишки 7 м. Світлину опублікували в місцевій групі на Facebook.

«Супер!», «Якби ще відео як ліпили, то круто було б», «Круто, молодці», — пишуть у коментарях під дописом.

Нагадаємо, камеру для знімання сніжинок розробив фотограф Натан Мірволд. Він стверджує, що його камера дозволяє робити знімки сніжинок в найбільшій якості у світі.