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Ракурс
На Волыни лепят снежных баб-рекордсменок. Фото: Район.Шацьк

Семиметровая и с сумкой «Версаче» — на Волыни лепят снежных баб-рекордсменок (ФОТО, ВИДЕО)

1 фев 2021, 17:05
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На Волыни слепили несколько снежных баб, которые удивляют своими размерами и оригинальностью.

Волынянин Николай Бильшевич слепил из снега настоящую скульптуру. Фотографиями он поделился на странице в Facebook.

Начал со снеговика. Затем перешел на бабу, а потом … потом руки меня не послушали и пошло-поехало, — написал Бильшевич.

На Волыни лепят снежных баб-рекордсменок. Фото: Facebook

В Шацком районе семья слепила снеговика высотой 3,5 м. Глаза снежной бабе сделали из колес игрушечной машинки, а улыбку — из велосипедной цепи.

Кроме этого, возле снежного великана примостилась еще семейка маленьких снеговиков.

На Волыни лепят снежных баб-рекордсменок. Фото: Район.Шацьк

На Волыни лепят снежных баб-рекордсменок. Фото: Район.Шацьк

В Любешивском районе слепили снежную бабу высотой 7 м. Фотографию опубликовали в местной группе на Facebook.

На Волыни лепят снежных баб-рекордсменок. Фото: Facebook


«Супер!», «Если бы еще видео как лепили, то круто было бы», «Круто, молодцы», — пишут в комментариях под фото.

Напомним, камеру для съемки снежинок разработал фотограф Натан Мирволд. Он утверждает, что его камера позволяет делать снимки снежинок в наибольшем качестве в мире.

Источник: Ракурс


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