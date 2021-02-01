Семиметровая и с сумкой «Версаче» — на Волыни лепят снежных баб-рекордсменок (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n149798-semimetrovaya-i-s-sumkoy-versache-na-volyni-lepyat-snejnyh-bab-rekordsmenok-foto-video.htmlРакурс
На Волыни слепили несколько снежных баб, которые удивляют своими размерами и оригинальностью.
Волынянин Николай Бильшевич слепил из снега настоящую скульптуру. Фотографиями он поделился на странице в Facebook.
Начал со снеговика. Затем перешел на бабу, а потом … потом руки меня не послушали и пошло-поехало, — написал Бильшевич.
В Шацком районе семья слепила снеговика высотой 3,5 м. Глаза снежной бабе сделали из колес игрушечной машинки, а улыбку — из велосипедной цепи.
Кроме этого, возле снежного великана примостилась еще семейка маленьких снеговиков.
В Любешивском районе слепили снежную бабу высотой 7 м. Фотографию опубликовали в местной группе на Facebook.
«Супер!», «Если бы еще видео как лепили, то круто было бы», «Круто, молодцы», — пишут в комментариях под фото.
Напомним, камеру для съемки снежинок разработал фотограф Натан Мирволд. Он утверждает, что его камера позволяет делать снимки снежинок в наибольшем качестве в мире.