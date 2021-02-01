На Волыни лепят снежных баб-рекордсменок. Фото: Район.Шацьк

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Ракурс

На Волыни слепили несколько снежных баб, которые удивляют своими размерами и оригинальностью.

Волынянин Николай Бильшевич слепил из снега настоящую скульптуру. Фотографиями он поделился на странице в Facebook.

Начал со снеговика. Затем перешел на бабу, а потом … потом руки меня не послушали и пошло-поехало, — написал Бильшевич.

В Шацком районе семья слепила снеговика высотой 3,5 м. Глаза снежной бабе сделали из колес игрушечной машинки, а улыбку — из велосипедной цепи.

Кроме этого, возле снежного великана примостилась еще семейка маленьких снеговиков.

В Любешивском районе слепили снежную бабу высотой 7 м. Фотографию опубликовали в местной группе на Facebook.

«Супер!», «Если бы еще видео как лепили, то круто было бы», «Круто, молодцы», — пишут в комментариях под фото.

Напомним, камеру для съемки снежинок разработал фотограф Натан Мирволд. Он утверждает, что его камера позволяет делать снимки снежинок в наибольшем качестве в мире.