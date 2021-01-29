Снимок фотографа. Фото: Artnet

https://racurs.ua/n149702-unikalnuu-kameru-dlya-semki-snejinok-razrabotal-fotograf-foto.html

Ракурс

Камеру для съемки снежинок разработал фотограф Натан Мирволд, бывший технический директор Microsoft. Он утверждает, что его камера позволяет делать снимки снежинок в наибольшем качестве в мире.

Он использовал 100-мегапиксельный датчик изображения, адаптированный к объективу микроскопа. Об этом сообщает Artnet.



Чтобы снежинки дольше не таяли, фотограф поставил в аппарате систему охлаждения. Минимальная выдержка камеры составляет 500 микросекунд. Кроме того, камера соединена с высокоскоростными светодиодными лампами, чтобы уменьшить тепловыделение света и позволить ему быстро делать снимки.



По его словам, на это изобретение его вдохновила красота, в которую превращается обычная вода.

Снежинки — замечательный пример скрытой красоты. Вода, невероятно знакомая всем нам вещь, оказывается совершенно незнакомым, когда вы видите ее в другом ракурсе, — рассказывает мужчина.

Отметим, что сборка оборудования — это только одна часть задачи, поскольку для съемок нужны и «модели». Мирволд делал свои снимки на Аляске и на севере Канады. По его словам, некоторые из лучших найденных снежинок имели температуру от −26° до −29° по Цельсию.



Напомним, ранее мы сообщали, что идеальный снеговик для перфекционистов отныне появился в Канаде. Девушка под ником FarGoose выложила фото идеального снеговика на Reddit, который поразил пользователей соцсетей. У снеговика была идеальная форма и цвет, а также — идеальные пропорции.