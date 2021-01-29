Дело Татарова Офис генпрокурора переквалифицировал на некоррупционную статью. Фото: credence.com.ua

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Офис генерального прокурора переквалифицировал преступление, инкриминируемое экс-нардепу Максима Микитасю, на некоррупционную статью (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа).

Поскольку эта статья является не подследственной НАБУ, таким образом, по нашему мнению, создается искусственное основание для того, чтобы эту подследственность отправить в другой орган досудебного расследования, так как законодательство прямо запрещает передавать любые дела по подследственности НАБУ другим, — утверждают в антикоррупционном бюро, пишет «Суспільне».

Также подчеркнули, что несмотря на наличие достаточных доказательств, полученных в ходе расследования детективами ведомства, свидетельствующих о предоставлении экс-народным депутатом Украины неправомерной выгоды и подтверждением этого факта им самим во время допросов, изменение подозрения свидетельствует об искусственном создании Офисом генпрокурора основы для вывода из-под ответственности лиц, вовлеченных в совершение преступления.

Таким образом созданы формальные основания для устранения детективов НАБУ от расследования резонансного преступления, соучастником которого является заместитель руководителя Офиса президента, — добавили в НАБУ.

В ведомстве также считают, что экспертиза, по результатам которой выдано недостоверное заключение, проводилась по факту уголовного правонарушения, подследственного НАБУ, поэтому именно Национальное бюро должно осуществлять досудебное расследование даже после изменения квалификации

Кроме этого, в НАБУ также сообщили, что Офис генпрокурора фактически заблокировал возможность обжалования в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) незаконного решения Печерского райсуда Киева об изменении подследственности в уголовном производстве по подозрению Татарова.

Напомним, экс-депутата Максима Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму 81 млн грн.

Национальное антикоррупционное бюро также расследует возможную причастность Татарова к фальсификации экспертизы по делу завладение имуществом Национальной гвардии.