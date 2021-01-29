Справу Татарова Офіс генпрокурора перекваліфікував на некорупційну статтю. Фото: credence.com.ua

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Офіс генерального прокурора перекваліфікував злочин, який інкримінується екс-нардепу Максиму Микитасю на некорупційну статтю (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу).

Оскільки ця стаття є не підслідною НАБУ, у такий спосіб, на нашу думку, створюється штучне підґрунтя для того, щоб цю підслідність відправити до іншого органу досудового розслідування, тому що законодавство прямо забороняє передавати будь-які справи за підслідністю НАБУ іншим, — пояснили в антикорупційному бюро, пише «Суспільне».

Також зазначили, що попри наявність достатніх доказів, здобутих під час розслідування детективами відомства, які свідчать про надання екс-народним депутатом України неправомірної вигоди та підтвердженням цього факту ним самим під час допитів, зміна підозри свідчить про штучне створення Офісом генпрокурора підґрунтя для виведення з-під відповідальності осіб, залучених до вчинення злочину.

Відтак начебто створено формальні підстави для усунення детективів НАБУ від розслідування резонансного злочину, співучасником якого є заступник керівника Офісу президента, — додали в НАБУ.

У відомстві також вважають, що експертиза, за результатами якої було видано недостовірний висновок, проводилась за фактом кримінального правопорушення, підслідного НАБУ, тому саме Національне бюро повинне здійснювати досудове розслідування навіть після зміни кваліфікації.

Крім цього, у НАБУ також зазначили, що Офіс генпрокурора фактично заблокував можливість оскарження у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) незаконного рішення Печерського райсуду Києва про зміну підслідності у кримінальному провадженні за підозрою Татарова.

Нагадаємо, екс-депутата Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму 81 млн грн.

Національне антикорупційне бюро також розслідує можливу причетність Татарова до фальсифікації експертизи у справі заволодіння майном Національної гвардії.