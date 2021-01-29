Сніжинка. Фото: Artnet

https://racurs.ua/ua/n149702-unikalnu-kameru-dlya-znimannya-snijynok-rozrobyv-fotograf-foto.html

Ракурс

Камеру для знімання сніжинок розробив фотограф Натан Мірволд, колишній технічний директор Microsoft. Він стверджує, що його камера дозволяє робити знімки сніжинок в найбільшій якості у світі.

Він використовував 100-мегапіксельний датчик зображення, що адаптований до об'єктива мікроскопа. Про це повідомляє Artnet.

Щоб сніжинки довше не танули, фотограф поставив в апараті систему охолодження. Мінімальна витримка камери складає 500 мікросекунд. Крім того, камера з'єднана з високошвидкісними світлодіодними лампами, щоб зменшити тепловиділення світла і дозволити йому швидко робити знімки.





За його словами, на цей винахід його надихнула краса, на яку перетворюється звичайна вода.

Сніжинки — чудовий приклад прихованої краси. Вода, неймовірно знайома всім нам річ, виявляється абсолютно незнайомою, коли ви бачите її в іншому ракурсі, — розповідає чоловік.



Зауважимо, що збірка обладнання — це тільки одна частина завдання, оскільки для зйомок потрібні і «моделі». Мірволд робив свої снімки на Алясці та на півночі Канади. За його словами, деякі з найкращих знайдених сніжинок мали температуру від −26° до −29° за Цельсієм.





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