Полузащитник «Шахтера» переехал в «Аталанту» — условия контракта Коваленко

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Ракурс

Виктор Коваленко перешел из «Шахтера» в «Аталанту». 24-летний полузащитник «горняков» и сборной Украины подписал с итальянским клубом контракт на 4,5 года.

Сумма трансфера Коваленко не разглашается. Однако, по информации Tuttomercatoweb и портала Transfermarkt, за игрока «Аталанта» заплатила 700 тыс. евро.

В Италии Коваленко будет играть под № 20 — таким же, что и в составе «Шахтера».

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, сразу после перехода Коваленко может покинуть «Аталанту» и провести вторую часть сезона в составе другого представителя Серии A — «Дженоа».

Коваленко стал вторым украинцем в команде после Руслана Малиновского, который также является воспитанником «Шахтера», но в Бергамо переезжал из бельгийского «Генка». В прошлом сезоне «Аталанта» заняла третье место в Серии, А и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Коваленко громко заявил о себе в сезоне 2014/2015, когда вместе с «Шахтером» U-19 дошел до финала Юношеской лиги УЕФА. В течение турнира он отличился четырьмя голами, в частности, забивал в полуфинале и финале. В первой команде он дебютировал в 2014 году. Всего за «Шахтер» он сыграл 199 матчей во всех турнирах (32 гола, 12 результативных передач).

С 2016 года Коваленко выступает за сборную Украины. Сейчас на его счету 29 матчей за национальную команду.