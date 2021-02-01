Півзахисник "Шахтаря" переїхав в "Аталанту" — умови контракту Коваленка

https://racurs.ua/ua/n149797-pivzahysnyk-shahtarya-pereyihav-v-atalantu-umovy-kontraktu-kovalenka.html

Ракурс

Віктор Коваленко перейшов із «Шахтаря» до «Аталанти». 24-річний півзахисник «гірників» та збірної України підписав із італійським клубом контракт на 4,5 роки.

Сума трансферу Коваленка не розголошується. Проте, за інформацією Tuttomercatoweb і порталу Transfermarkt, за гравця «Аталанта» заплатила 700 тис. євро.

В Італії Коваленко гратиме під № 20 — тим таки, що й у складі «Шахтаря».

За інформацією італійського журналіста Ніколо Скіри, одразу після переходу Коваленко може покинути «Аталанту» і провести другу частину сезону у складі іншого представника Серії А — «Дженоа».

Коваленко став другим українцем в команді після Руслана Маліновського, який також є вихованцем «Шахтаря», але до Бергамо переїжджав з бельгійського «Генку». В минулому сезоні «Аталанта» посіла третє місце в Серії, А та дійшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Коваленко гучно заявив про себе в сезоні 2014/2015, коли разом з «Шахтарем» U-19 дійшов до фіналу Юнацької ліги УЄФА. Протягом турніру він відзначився чотирма голами, зокрема, забивав у півфіналі та фіналі. В першій команді він дебютував в 2014 році. Загалом за «Шахтар» він зіграв 199 матчів у всіх турнірах (32 голи, 12 результативних передач).

З 2016 року Коваленко виступає за збірну України. Наразі на його рахунку 29 матчів за національну команду.