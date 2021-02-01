Роль грибів у раціоні людини встановили вчені

Гриби. Фото: Istock

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Гриби виявилися не тільки смачним, але і дуже корисним елементом людського раціону. Вчені з США з’ясували, що гриби можуть компенсувати дефіцит багатьох мікроелементів, якщо постійно їх вживати.

Такого висновку вони дійшли під час дослідження, проведеного за участю добровольців. Про це повідомляє Food Science & Nutrition.

Зазначається, що під час дослідження використовувалися дані Національного дослідження здоров’я і харчування (NHANES) за 2011−2016 роки. Так, під час дослідження вчені розглядали суміш грибів, куди входили деякі види печериць, білі (з розрахунку один до одного), і окремо гливи. Одні з них перед вживанням піддавали впливу ультрафіолету, інші — ні.

В експерименті брали участь як діти у віці від дев’яти до 18 років, так і дорослі від 19 років. Загальна кількість піддослідних склало близько 10 тис. осіб. Всі вони отримували 84 грами грибів в день.

Під час дослідження виявилося, що додавання в щоденний раціон такої порції печериць, білих грибів і глив призводить до збільшення вмісту харчових волокон на 5−6%, міді (на 24−32%), фосфору (6%), калію (12−14%), селену (13−14%), цинку (5−6%), рибофлавіну (13−15%), ніацину (13−14%), холіну (5−6%) у підлітків і дорослих; а також заліза (2,3%), тіаміну (4%), фолієвої кислоти (3,6%), вітаміну В6 (4,6%) — тільки у дорослих.

Вчені повідомляють, що при вживанні грибів, які зазнали впливу ультрафіолету, в учасників спостерігалося зниження браку вітаміну D c 95,3% до 52,8% для групи від дев’яти до 18 років і з 94,9% до 63,6% — для дорослих. Під час дослідження було встановлено, що гриби — джерело сірковмісних антиоксидантів і деяких амінокислот.

Також з’ясувалося, що вживання в їжу 84 грамів грибів на день допомагає організму компенсувати 3,5 міліграма глутатіону і 2,2 міліграма ерготионеїну — природного антиоксиданту, що захищає клітини шкіри та знімає роздратування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що синтетичну шкіру зі звичайних грибів розробили вчені. Кожний матеріал з екологічно чистого матеріалу створили фахівці з Віденського університету. Для її створення вирощені гриби піддали фізичній та хімічній обробці. Такий матеріал за властивостями та зовні схожий на справжню шкіру.