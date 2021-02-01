Роль грибов в рационе человека определили ученые

Грибы. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149796-rol-gribov-v-racione-cheloveka-opredelili-uchenye.html

Ракурс

Грибы оказались не только вкусным, но и очень полезным элементом человеческого рациона. Ученые из США выяснили, что грибы могут компенсировать дефицит многих микроэлементов, если постоянно их употреблять.

Соответствующие выводы они сделали во время исследования, проведенного с участием добровольцев. Об этом сообщает Food Science & Nutrition.

Отмечается, что во время исследования использовались данные Национального исследования здоровья и питания (NHANES) за 2011−2016 годы. Так, во время исследования ученые рассматривали смесь грибов, куда входили некоторые виды шампиньонов, белые (из расчета один к одному), и отдельно вешенки. Одни из них перед употреблением подвергали воздействию ультрафиолета, другие — нет.

В эксперименте участвовали как дети в возрасте от девяти до 18 лет, так и взрослые от 19 лет. Общее число испытуемых составило около 10 тыс. человек. Все они получали 84 грамма грибов в день.

В ходе исследования оказалось, что добавление в ежедневный рацион такой порции шампиньонов, белых грибов и вешенок приводит к увеличению содержания пищевых волокон на 5−6%, меди (на 24−32%), фосфора (6%), калия (12−14%), селена (13−14%), цинка (5−6%), рибофлавина (13−15%), ниацина (13−14%), холина (5−6%) у подростков и взрослых; а также железа (2,3%), тиамина (4%), фолиевой кислоты (3,6%), витамина В6 (4,6%) — только у взрослых.

Ученые сообщают, что при употреблении грибов, подвергшихся воздействию ультрафиолета, у участников наблюдалось снижение нехватки витамина D c 95,3% до 52,8% для группы от девяти до 18 лет и с 94,9% до 63,6%— для взрослых. Во время исследования было установлено, что грибы — богатый источник серосодержащих антиоксидантов и некоторых аминокислот.

Также выяснилось, что употребление в пищу 84 граммов грибов в день помогает организму компенсировать 3,5 миллиграмма глутатиона и 2,2 миллиграмма эрготионеина — природного антиоксиданта, защищающего клетки кожи и снимающего раздражение.

Напомним, ранее мы сообщали, что синтетическую кожу из обычных грибов разработали ученые. Кожаный материал из экологически чистого материала создали специалисты из Венского университета. Для ее создания выращенные грибы подвергли физической и химической обработке. Такой материал по свойствам и внешне похож на настоящую кожу.