Погода на 2 февраля. Фото: Istock

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Ракурс

Погода в Украине 2 февраля ожидается преимущественно солнечная и морозная, восток Украины накроют дожди. Температура воздуха днем прогнозируется преимущественно выше нуля, в Крыму температура достигнет отметки +13°.

Днем столбики термометров покажут от −5 ° до +13°. Ночи в эти сутки будут морозными. Ветер обещают северо-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 2 февраля будет солнечной и морозной. Ночью воздух достигнет отметки −10°, а днем температура будет держаться на уровне от −3° до −5° мороза.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается плюсовая и дождливая. Температура воздуха ночью составит от +2° до +4°, а днем столбики термометра застынут на уровне +6°.

Погодные условия в Одессе ожидаются облачные, без осадков. Температура воздуха будет относительно теплой. Так, температура воздуха ночью составит −2° мороза, а днем он прогреется до +4°.

Погода во Львове завтра прогнозируется солнечная днем и морозная ночью. Температурные показатели будут следующими: ночью −2…- 4° мороза, а днем +5… +7° тепла.

Погода в Карпатах 2 февраля прогнозируется солнечная, без осадков. Столбики термометров в темное время суток покажут от −1° до −3° мороза, а днем температура достигнет +4° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 2 февраля прогнозируется преимущественно спокойная. Магнитные бури не прогнозируются.



Синоптики сообщают, что во вторник циклон, бушевавший в Украине в последние дни, пойдет дальше, а его место временно займет антициклон. В связи с этим завтра в большинстве областей Украины существенные осадки маловероятны, циклоническое влияние еще будет чувствовать южная и восточная части, там будут преобладать дожди.

В середине недели в большинстве областей Украины потеплеет, а в конце недели, в выходные, снова усилятся морозы.



Напомним, ранее мы сообщали, что в Карпатах во второй половине дня 31 января в районе долины Драгобрат, расположенной в Раховском районе Закарпатской области, заблудились пятеро туристов. Всех их удалось спасти.