К родителям опального Гео Лероса наведалась полиция — нардеп там не прописан

https://racurs.ua/n149793-k-roditelyam-opalnogo-geo-lerosa-navedalas-policiya-nardep-tam-ne-propisan.html

Ракурс

Нардепа Гео Лероса полиция искала в доме его родителей. Нардеп там не прописан, он считает, что таким образом власть давит на него.

Сестра Лероса отказалась общаться с участковым, который пытался через дверь выяснить, часто ли нардеп бывает по этому адресу и сохраняет ли он здесь оружие?

Я не от кого не прячусь, все знают где меня найти. Давить/запугивать моих родителей — это низко, хотя и прогнозируемо, когда правоохранительные органы в руках Татарова, — написал Лерос на своей странице в Facebook.

Лерос весной 2020 года решил бороться с коррупцией на высшем уровне, обвинив в ней, в частности, и главу Офиса президента Андрея Ермака. ОП такой деятельности не оценил и по решению большинства депутатов правящей фракции Лероса из нее исключили.

29 января 2021 года Офис генерального прокурора открыл два уголовных производства по мотивам опубликованных нардепом аудиозаписей с голосами (вероятно) народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко и Дениса Комарницкого.

Лерос обнародовал куски записей разговоров, которые, по его утверждению, указывают на то, что президент Зеленский и председатель его офиса Ермак покрывают коррупционные действия бывшего сопредседателя фракции «Блока Леонида Черновецкого» в Киевсовете Дениса Комарницкого.