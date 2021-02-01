Ожирение спасает от некоторых острых заболеваний — деталиhttps://racurs.ua/n149792-ojirenie-spasaet-ot-nekotoryh-ostryh-zabolevaniy-detali.htmlРакурс
Ожирение, хоть и считается несовместимым со здоровьем, может защищать от острых заболеваний.
К такому выводу ученые пришли на основе анализа медицинских данных из 11 стран с различными кулинарными традициями и экспериментов на мышах. Об этом говорится в статье, опубликованной в Science Advances.
Оказалось, что употребление продуктов, богатых насыщенными жирами, таких как пирожные, бекон и сыр, может защитить от некоторых заболеваний.
Ученые установили, что при высоком уровне ненасыщенных жиров вокруг органов брюшной полости образуется больше молекул, которые вызывают повреждения клеток, воспаление и даже отказ органов.
В то же время, если в размещенном вокруг органов висцеральном жире более высокая концентрация насыщенных жиров, это препятствует выработке таких опасных молекул.
В исследовании ученые обнаружили умеренную связь между процентом пациентов с панкреатитом и потреблением ненасыщенных жиров.
Также оказалось, что тяжелая форма панкреатита чаще встречалась у людей с низким индексом массы тела (ИМТ) в странах, где потребляют пищу с меньшим содержанием насыщенных жиров.
Также ученые провели эксперименты на мышах, у которых вызывали панкреатит. Результаты экспериментов показали, что:
- выжить смогли только 10% мышей из группы, которой давали еду, обогащенную линолевой кислотой (ненасыщенной жирной кислотой);
- 90% животных, которым добавляли пальмитиновую кислоту (насыщенную жирную кислоту), выжили.
Напомним, американские ученые установили, что коронавирус чаще поражает регионы с распространенным ожирением.