Ученые обнаружили положительные свойства ожирения

https://racurs.ua/n149792-ojirenie-spasaet-ot-nekotoryh-ostryh-zabolevaniy-detali.html

Ракурс

Ожирение, хоть и считается несовместимым со здоровьем, может защищать от острых заболеваний.

К такому выводу ученые пришли на основе анализа медицинских данных из 11 стран с различными кулинарными традициями и экспериментов на мышах. Об этом говорится в статье, опубликованной в Science Advances.

Оказалось, что употребление продуктов, богатых насыщенными жирами, таких как пирожные, бекон и сыр, может защитить от некоторых заболеваний.

Ученые установили, что при высоком уровне ненасыщенных жиров вокруг органов брюшной полости образуется больше молекул, которые вызывают повреждения клеток, воспаление и даже отказ органов.

В то же время, если в размещенном вокруг органов висцеральном жире более высокая концентрация насыщенных жиров, это препятствует выработке таких опасных молекул.

В исследовании ученые обнаружили умеренную связь между процентом пациентов с панкреатитом и потреблением ненасыщенных жиров.

Также оказалось, что тяжелая форма панкреатита чаще встречалась у людей с низким индексом массы тела (ИМТ) в странах, где потребляют пищу с меньшим содержанием насыщенных жиров.

Также ученые провели эксперименты на мышах, у которых вызывали панкреатит. Результаты экспериментов показали, что:

выжить смогли только 10% мышей из группы, которой давали еду, обогащенную линолевой кислотой (ненасыщенной жирной кислотой);

90% животных, которым добавляли пальмитиновую кислоту (насыщенную жирную кислоту), выжили.

Напомним, американские ученые установили, что коронавирус чаще поражает регионы с распространенным ожирением.