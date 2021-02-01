В 2014 году я бы Крым не сдал – Зеленский. Фото: rusdialog.ru

https://racurs.ua/n149791-v-2014-godu-ya-by-krym-ne-sdal-zelenskiy.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что если бы возглавлял государство в 2014 году, то не допустил бы оккупации Крыма Россией.

Зеленский подчеркнул, что хочет видеть вопрос Крыма в повестке дня переговоров в «нормандском формате», который сейчас переживает период стагнации и к которому президент хотел бы привлечь нового главу США Джо Байдена. Об этом Зеленский заявил в интервью Axios, сообщает Офис президента.

Когда я приехал на первую встречу нормандского формата, я не понимал, почему мы не говорим о Крыме. Все партнеры сказали, что Крым не является аджендой. И это была договоренность еще с бывшим президентом Петром Порошенко. Тогда я спросил партнеров и Россию: «Назовите ту площадку, где есть адженда говорить о Крыме. Или вы хотите сказать, что мы должны поставить крест на Крыме и не вспоминать, что это наша территория?» Я как новый президент этого не могу себе позволить и я это никогда не приму, — сказал он.

Зеленский заявил, что не пустил бы в Крым «зеленых человечков» в 2014 году.

И, простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда «зеленых человечков» не пустили. А если бы не пустили туда «зеленых человечков», то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины, — подчеркнул он.

Россия незаконно оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. При этом страна, управляемая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконности своих действий, заявляя о «восстановлении исторической справедливости».

Ранее президент сообщил, что саммит по деоккупации Крыма, в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года.

Он сказал, что на саммите «Крымской платформы» необходимо принять конкретные решения по деоккупации полуострова.

Напомним, Владимир Зеленский отказался раскрывать детали нового мирного плана по Донбассу, потому что об этом услышит Путин.