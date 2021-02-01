Владимир Зеленский. Фото: AFP

https://racurs.ua/n149766-u-zelenskogo-est-vopros-k-baydenu-pochemu-ukraina-do-sih-por-ne-v-nato.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что благодарен США за поддержку, но государство хочет быть равноправным членом НАТО.

Об этом президент сказал в интервью Axios, которое транслировалось на платформах HBO.

Но если мы, украинцы, и Украина хочет быть равноправным членом альянса, равноправным членом НАТО… Это один из важнейших вопросов безопасности — той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО? — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что хотел бы услышать честный ответ от Байдена.

Я верю, что ответ может звучать так: «господин президент, мы чувствуем Украину как стратегического партнера. Мы понимаем, что Украина реально имеет сегодня мощную армию в Европе и защищает на востоке страны не только украинских граждан, но и европейских. Поэтому за моей каденции Украина должна быть в НАТО». Если ответ будет иным, то хотелось бы, чтобы он был очень честным, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что если бы Украина была членом альянса, то на Донбассе не было бы эскалации.

Зеленский заявил, что Украина защищает Европу и благодарна за все санкции со стороны ЕС и США, но санкции не могут вернуть человеческие жизни.

Завтра это может быть любой, любая европейская страна, Соединенные Штаты. Мы говорим не только о вооруженном вмешательстве. Мы имеем дело с информационной войной. И Соединенные Штаты — один из ярких примеров, как это происходит, — добавил президент Украины.

Напомним, штурм Капитолия Зеленский сравнил с революциями в Украине. Это событие он считает мощным ударом по демократии в США.