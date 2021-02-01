Зеленский набросился на Трампа по поводу публикации стенограммы их беседы, фото — ОП

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Ракурс

Президент Владимир Зеленский рассказал о своем телефонном разговоре в 2019 году с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, который привел американского лидера к первому импичменту в Конгрессе.

Об этом президент Украины рассказал в интервью Axios. Зеленский сказал, что публикация была ошибкой, причем неважно даже о чем говорили президенты.

Когда опубликовали наш с Дональдом Трампом разговор… Я считаю, что это очень неправильно. И опубликовала это не Украина. Я бы никогда этого не допустил, — сообщил Зеленский.

Журналист спросил у украинского президента: «Я вижу вы немного рассержены на Дональда Трампа?». Тот улыбнулся и ответил: «Возможно, немного».

Зеленский сказал, что ему во время скандала было важно сохранить отношения с США, он надеется восстановить их и при новой администрации и с президентом Байденом, с которым он еще не встречался.

Я искренне желаю Джо Байдену успеха со всеми вызовами, которые перед ним поставлены. Что касается Украины, я бы хотел, чтобы мы вошли в новый этап и стали на новый путь. Президент Байден говорил, что он беспокоится и будет продолжать беспокоиться и работать ради безопасности в Европе, — сказал Зеленский.

Напомним, что в начале сентября 2019 года The Washington Post сообщила, что Трамп склонял Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.

Белый дом в сентябре того года обнародовал текст телефонного разговора между президентами США и Украины, из-за которого в США начали процедуру импичмента. Из текста разговора следует, что Трамп склонял Зеленского начать расследование против Байдена.

Зеленский публично отрицал, что президент США давил на него.

19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Трампу, но 5 февраля 2020 года Сенат США оправдал Трампа по обеим статьям импичмента — злоупотребление властью и создание препятствий работе Конгресса.