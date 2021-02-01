Зеленський накинувся на Трампа щодо публікації стенограми їхньої розмови, фото — ОП

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Президент Володимир Зеленський розповів про свою телефонну розмову у 2019 році з тодішнім президентом США Дональдом Трампом, яка привела американського лідера до першого імпічменту в Конгресі.

Про це президент України розповів в інтерв’ю Axios. Зеленський сказав, що публікація була помилкою, причому неважливо навіть про що говорили президенти.

Коли опублікували нашу з Дональдом Трампом розмову… Я вважаю, що це дуже неправильно. І опублікувала це не Україна. Я б ніколи цього не допустив, — повідомив Зеленський.

Журналіст перепитав в українського президента: «Я бачу ви дещо злі на Дональда Трампа?». Той усміхнувся і відповів: «Можливо, трішки».

Зеленський сказав, що йому під час скандалу було важливо зберегти відносини зі США, він сподівається відновити їх і за нової адміністрації та з президентом Байденом, з яким він ще не зустрічався.

Я щиро бажаю Джо Байдену успіху з усіма викликами, які перед ним постануть. Що стосується України, я б хотів, щоб ми увійшли в новий етап та стали на новий шлях. Президент Байден казав, що він турбується і продовжуватиме турбуватись та працювати задля безпеки в Європі, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що на початку вересня 2019 року The Washington Post повідомило, що Трамп схиляв Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.

Білий дім у вересні того року оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США та України, через яку в США розпочали процедуру імпічменту. З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв Зеленського розпочати розслідування проти Байдена.

Зеленський публічно заперечував, що президент США тиснув на нього.

19 грудня 2019 року Палата представників оголосила імпічмент Трампу, але 5 лютого 2020 року Сенат США виправдав Трампа за обома статтями імпічменту — зловживанням владою та перешкоджанням роботі Конгресу.