Володимир Зеленський. Фото: AFP

https://racurs.ua/ua/n149766-zelenskyy-maie-pytannya-do-baydena-chomu-ukrayina-dosi-ne-v-nato.html

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що вдячний США за підтримку, але держава хоче бути рівноправним членом НАТО.

Про це він повідомив у інтерв’ю Axios, яке транслювалось на платформах HBO.

Але якщо ми, українці, і Україна хоче бути рівноправним членом альянсу, рівноправним членом НАТО… Це одне з найважливіших питань безпеки — тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. В такому разі в мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО? — зазначив Зеленський.

Він додав, що хотів би почути чесну відповідь від Байдена.

Я вірю, що відповідь може звучати так: «пане президенте, ми відчуваємо Україну як стратегічного партнера. Ми розуміємо, що Україна реально має сьогодні потужну армію в Європі й захищає на сході країни не тільки українських громадян, а і європейських. Тому за мою каденцію Україна повинна бути в НАТО». Або інакшою буде відповідь, але хотілось би, щоб вона була дуже чесною, — наголосив Зеленський.

Він додав, що якби Україна була членом альянсу, то на Донбасі не було б ескалації.

Зеленський заявив, що Україна захищає Європу і вдячна за всі санкції з боку ЄС та США, але санкції не можуть повернути людські життя.

Завтра це може бути будь-хто, будь-яка європейська країна, Сполучені Штати. Ми говоримо не лише про збройне втручання. Ми маємо справу з інформаційною війною. І Сполучені Штати — один із яскравих прикладів, як це відбувається, — додав президент України.

Нагадаємо, штурм Капітолію Зеленський порівняв з революціями в Україні. Цю подію він вважає потужним ударом по демократії в США.