Негода в Україні. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n149765-snigovi-zamety-ta-desyatky-mashyn-u-kuvetah-sytuaciya-na-dorogah-ukrayiny-video.html

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Погода в Україні знову зіпсувалася 1 лютого — фіксуються сніжні зам5етілі та сніг із дощем.

Сніг спостерігається у Чернівецькій, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Луганській областях. У цих регіонах випало від 2 до 5 см снігу. Дощ з мокрим снігом спостерігається в Миколаївській, туман у Волинській і Рівненській областях. Про це повідомила прес-служба «Укравтодору».

Стан покриття на окремих ділянках автодоріг державного значення у Волинській, Одеській, Чернігівській областях частково засніжене, в областях з опадами місцями мокре, в решті областей — сухе. На перевальних ділянках доріг опадів не спостерігається.

В «Укравтодорі» запевнили, що для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями працюють 887 одиниць техніки та 1 тис. 160 робітників. Дорожники обробляють автошляхи протиожеледними матеріалами, виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу. Наголошується, що проїзд автомобільними дорогами державного значення забезпечено.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в Одеській області рятувальники неодноразово витягували з кюветів та заметів транспортні засоби. А на Волині бійці ДСНС вивільнили зі снігового замету рейсовий автобус та спецавтомобіль газової служби. Рятувальники Кіровоградської області у місті Кропивницький витягнули зі снігового полону 11 вантажівок, п’ять легкових автомобілів та один мікроавтобус.

В українському Гідрометцентрі повідомили, що 1 лютого у більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях очікується значний сніг — приріст снігового покриву складе 5−10 см. У Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській та південних областях синоптики прогнозують сніг з переходом у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу й пориви вітру 15−20 м/с. На дорогах більшості областей сьогодні очікується ожеледиця. На високогiр’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна снiголавинна небезпека. Температура повітря вдень очікується 1−6° морозу, на сході та півдні 2−7° тепла.

Нагадаємо, в Гідрометцентрі попереджали, що новий сніговий циклон насувається на Україну й погіршення погодних умов очікується з початку тижня.