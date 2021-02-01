Непогода в Украине. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n149765-snejnye-sugroby-i-desyatki-mashin-v-kuvetah-situaciya-na-dorogah-ukrainy-video.html

Ракурс

Погода в Украине снова испортилась 1 февраля — фиксируются снежные сугробы и снег с дождем.

Снег наблюдается в Черновицкой, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Луганской областях. В этих регионах выпало от 2 до 5 см снега. Дождь с мокрым снегом наблюдается в Николаевской, туман в Волынской и Ровенской областях. Об этом сообщила пресс-служба «Укравтодора».

Состояние покрытия на отдельных участках автодорог государственного значения в Волынской, Одесской, Черниговской областях частично заснеженное, в областях с осадками местами мокрое, в остальных областях — сухо. На перевальных участках дорог осадков не наблюдается.

В «Укравтодоре» заверили, что для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями работают 887 единиц техники и 1 тыс. 160 рабочих. Дорожники обрабатывают дороги противогололедными материалами, выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега. Отмечается, что проезд по автомобильным дорогам государственного значения обеспечен.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Одесской области спасатели неоднократно вытаскивали из кюветов и сугробов транспортные средства. А на Волыни бойцы ГСЧС освободили из снежного заноса рейсовый автобус и спецавтомобиль газовой службы. Спасатели Кировоградской области в городе Кропивницкий вытащили из снежного плена 11 грузовиков, пять легковых автомобилей и один микроавтобус.

В украинском Гидрометцентре сообщили, что 1 февраля в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях ожидается значительный снег — прирост снежного покрова составит 5−10 см. В Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и южных областях синоптики прогнозируют снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега и порывы ветра 15−20 м/с. На дорогах большинства областей сегодня ожидается гололедица. На высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность. Температура воздуха днем ожидается 1−6° мороза, на востоке и юге 2−7° тепла.

Напомним, в Гидрометцентре предупреждали, что новый снежный циклон надвигается на Украину и ухудшение погодных условий ожидается с начала недели.