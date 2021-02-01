У 2014 році я б Крим не здав — Зеленський. Фото: rusdialog.ru

https://racurs.ua/ua/n149791-u-2014-roci-ya-b-krym-ne-zdav-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що якби очолював державу в 2014 році, то не допустив би окупації Криму Росією.

Він зазначив, що хоче бачити питання Криму на порядку денному переговорів у «нормандському форматі», що зараз переживає період стагнації та до якого президент хотів би долучити нового очільника США Джо Байдена. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Axios, повідомляє Офіс президента.

Коли я приїхав на першу зустріч нормандського формату, я не розумів, чому ми не говоримо про Крим. Всі партнери сказали, що Крим не є аджендою. І це була домовленість ще з колишнім президентом Петром Порошенком. Тоді я запитав партнерів і Росію: «Назвіть той майданчик, де є адженда говорити про Крим. Чи ви хочете сказати, що ми повинні поставити хрест на Криму й не згадувати, що це наша територія?» Я як новий президент цього не можу собі дозволити і я це ніколи не прийму, — наголосив він.

Зеленський заявив, що не пустив би в Крим «зелених чоловічків» у 2014 році.

І, вибачте, якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди «зелених чоловічків» не пустили. А якби не пустили туди «зелених чоловічків», то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України, — зазначив він.

Росія незаконно Кримський півострів в 2014 році. При цьому країна, керована президентом Володимиром Путіним, не визнає незаконність своїх дій, заявляючи про «відновлення історичної справедливості».

Раніше президент повідомив, що саміт щодо деокупації Криму, в якому запланована участь лідерів іноземних держав, відбудеться 23 серпня 2021 року.

Він наголосив, що на саміті «Кримської платформи» необхідно ухвалити конкретні рішення щодо деокупації півострова.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відмовився розкривати деталі нового мирного плану щодо Донбасу, бо про це почує Путін.