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Ракурс
Навчання. Фото: Facebook

Перші у новому році навчання з американцями провели ВМС України (ФОТО)

1 лют 2021, 15:53
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Військові навчання в акваторії Чорного моря провела катерна тактична група Військово-морських сил Збройних сил України разом з американським есмінцем і кораблем забезпечення.

Метою тренування типу PASSEX було підтримання безпеки в Чорному морі, вдосконалення навичок та підвищення взаємосумісності екіпажів кораблів ВМС України та ВМС США для виконання спільних морських операцій. Про це повідомляє прес-служба ВМС України на своїй сторінці у Facebook.
Навчання у Чорному морі. Фото: Facebook
Навчання у Чорному морі. Фото: Facebook

Усі елементи навчання було сплановано та відпрацьовано відповідно до стандартів та процедур НАТО. Повідомляється, що це перші у цьому році тренування разом з кораблями США.

Під час виконання тренування було відпрацьовано елементи з тактичного маневрування, тренування з сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку, протиповітряної оборони та відбиття ударів противника.

Навчання у Чорному морі. Фото: Facebook

Навчання у Чорному морі. Фото: Facebook
На тренуванні військові обмінялися досвідом та зміцнили партнерство між країнами. Взаємодія та двосторонні навчання проводяться задля підтримання регіональної співпраці та забезпечення морської безпеки.

Навчання у Чорному морі. Фото: Facebook


Дозаправка есмінця. Фото: Facebook
Під час навчань американський ракетний есмінець USS Donald Cook DDG75 дозаправився від танкера USNS Laramie T-AO-203. Поповнення запасів палива на ходу проведено вперше в чорноморському регіоні. Раніше для заправки есмінці заходили в порти — Варну, Констанцу, Одесу або Батумі.

Дозаправка есмінця. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Верховна Рада схвалила рішення президента Володимира Зеленського про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у спільних багатонаціональних військових навчаннях — парламентарі 325 голосами «за» підтримали відповідний законопроект № 4499 за основу та в цілому.

Джерело: Ракурс


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