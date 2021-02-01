Навчання. Фото: Facebook

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Військові навчання в акваторії Чорного моря провела катерна тактична група Військово-морських сил Збройних сил України разом з американським есмінцем і кораблем забезпечення.

Метою тренування типу PASSEX було підтримання безпеки в Чорному морі, вдосконалення навичок та підвищення взаємосумісності екіпажів кораблів ВМС України та ВМС США для виконання спільних морських операцій. Про це повідомляє прес-служба ВМС України на своїй сторінці у Facebook.





Усі елементи навчання було сплановано та відпрацьовано відповідно до стандартів та процедур НАТО. Повідомляється, що це перші у цьому році тренування разом з кораблями США.

Під час виконання тренування було відпрацьовано елементи з тактичного маневрування, тренування з сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку, протиповітряної оборони та відбиття ударів противника.







На тренуванні військові обмінялися досвідом та зміцнили партнерство між країнами. Взаємодія та двосторонні навчання проводяться задля підтримання регіональної співпраці та забезпечення морської безпеки.







Під час навчань американський ракетний есмінець USS Donald Cook DDG75 дозаправився від танкера USNS Laramie T-AO-203. Поповнення запасів палива на ходу проведено вперше в чорноморському регіоні. Раніше для заправки есмінці заходили в порти — Варну, Констанцу, Одесу або Батумі.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Верховна Рада схвалила рішення президента Володимира Зеленського про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у спільних багатонаціональних військових навчаннях — парламентарі 325 голосами «за» підтримали відповідний законопроект № 4499 за основу та в цілому.