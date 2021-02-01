Тільда Свінтон зіграла у фільмі, який таємно знімали під час локдауну

Тільда Свінтон, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n149789-tilda-svinton-zigrala-u-filmi-yakyy-taiemno-znimaly-pid-chas-lokdaunu.html

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Тільда Свінтон, відома британська кіноакторка та володарка премії «Оскар», зіграла головну роль у кінострічці про привидів «Вічна дочка» (The Eternal Daughter), який під час локдауну таємно знімала в Уельсі режисер Джоану Хогг.

Ця стрічка розповідає про історію дочки середнього віку та її літньої матері, яким довелося зіткнутися з давно похованими секретами, коли вони повернулися у свій сімейний маєток, повідомляє видання Deadline.

Фільм наразі перебуває на стадії постпродукції (опрацювання відзнятого матеріалу).

До касту кінострічки також потрапили Джозеф Майделл, Карлі Девіс і Алфі Санки-Грін.

Продюсерами фільму стали продюсери «Нормальних людей», «Фаворита» та «Кімнати» Element Pictures і JWH Films, виконавчим продюсером — Мартін Скорсезе.

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