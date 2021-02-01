Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Тильда Суинтон, фото: «Википедия»

Тильда Суинтон сыграла в фильме, который тайно снимали во время локдауна

1 фев 2021, 15:30
999

Тильда Суинтон, известная британская киноактриса и обладательница премии «Оскар», сыграла главную роль в киноленте о привидениях «Вечная дочка» (The Eternal Daughter), которую во время локдауна тайно снимала в Уэльсе режиссер Джоанна Хогг.

Эта лента рассказывает об истории дочери среднего возраста и ее пожилой матери, которым пришлось столкнуться с давно похороненными секретами, когда они вернулись в свой семейный особняк, сообщает издание Deadline.

Фильм сейчас находится на стадии постпродукции (обработка отснятого материала).

В каст киноленты также попали Джозеф Майделл, Карли Дэвис и Алфи Санкт-Грин.


Продюсерами фильма стали продюсеры «Нормальных людей», «Фаворита» и «Комнаты» Element Pictures и JWH Films, исполнительным продюсером — Мартин Скорсезе.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса отсрочили выход ряда блокбастеров.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров