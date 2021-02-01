Тильда Суинтон сыграла в фильме, который тайно снимали во время локдауна

Тильда Суинтон, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n149789-tilda-suinton-sygrala-v-filme-kotoryy-tayno-snimali-vo-vremya-lokdauna.html

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Тильда Суинтон, известная британская киноактриса и обладательница премии «Оскар», сыграла главную роль в киноленте о привидениях «Вечная дочка» (The Eternal Daughter), которую во время локдауна тайно снимала в Уэльсе режиссер Джоанна Хогг.

Эта лента рассказывает об истории дочери среднего возраста и ее пожилой матери, которым пришлось столкнуться с давно похороненными секретами, когда они вернулись в свой семейный особняк, сообщает издание Deadline.

Фильм сейчас находится на стадии постпродукции (обработка отснятого материала).

В каст киноленты также попали Джозеф Майделл, Карли Дэвис и Алфи Санкт-Грин.

Продюсерами фильма стали продюсеры «Нормальных людей», «Фаворита» и «Комнаты» Element Pictures и JWH Films, исполнительным продюсером — Мартин Скорсезе.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса отсрочили выход ряда блокбастеров.