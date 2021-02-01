Запрет Булгакова и Акунина – почему скандал в сети оказался фейком. Фото: apnews.com.ua

https://racurs.ua/n149788-zapret-bulgakova-i-akunina-pochemu-skandal-v-seti-okazalsya-feykom.html

Ракурс

В соцсетях развернулась дискуссия из-за запрета в Украине произведений русских писателей Михаила Булгакова и Бориса Акунина.

За последние сутки частью телеграм-каналов прокатилось возмущение — в Украине якобы запретили популярные произведения Булгакова и Акунина, в частности культовый роман «Мастер и Маргарита», пишет «BBC Украина».

Свое недовольство выразили телеведущая с «Украины 24» Наталья Влащенко, депутат от Слуги народа Максим Бужанский, Андрей Портнов, который ранее был заместителем главы администрации Виктора Януковича, а сейчас регулярно подает неоднозначные иски в суд.

Булгакова запретили и все. Так же дегенеративно выглядит аргумент — в книгах запрещенного к ввозу Акунина изображен положительный образ царских правоохранителей. Идиотов реально забросило на сто лет назад и они решили, что они комиссары, которые искореняют царизм, — возмущается Бужанский.

Андрей Портнов заявил, что запрет Булгакова и Акунина показывает, что нынешняя власть в Украине продолжает курс Порошенко.

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию, предоставляющий разрешения для ввоза книг в Украину, ввел запрет на Акунина в январе 2018 года, а на Булгакова — в марте 2019 года.

О тотальном запрете всех произведений, а тем более самых популярных произведений писателей, речи не идет.

То есть исторические детективы Акунина о приключениях Эраста Фандорина и классические произведения Булгакова, в частности «Мастера и Маргариту» и «Собачье сердце», до сих пор можно свободно покупать и завозить в страну.

Запретили ввозить лишь одного конкретного издания «Мастера и Маргариты» издательства «Азбука-Аттикус».

В предисловии к этой книге вспоминают российских актеров Юрия Кару, Николая Бурляева и Валентина Гафта, которые «за публичную поддержку военной интервенции в Украине внесены в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности».

В Акунина под запрет попали две его книги из цикла об истории России — «История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы» и «История Российского государства. Ордынский период. Часть Азии».

Причина в том, что эти книги транслируют чисто имперский взгляд на историю, в них много разнообразных исторических мифов. И вообще в творчестве Григория Шалвовича был период, когда он смотрел на историю «тюрьмы народов» через розовые очки, — объяснял запрет Сергей Олейник, начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Госкомтелерадио.

Сейчас о запрете начали говорить после интервью с Сергеем Олейником с Госкомтелерадио. В интервью звучали вопросы о старых запретах, которые Олейник комментировал и объяснял.

Именно ссылаясь на это интервью, противники ограничений в отношении российских книг начали распространять информацию о якобы запрете Булгакова и Акунина в Украине.

Часть пользователей, в том числе официальные представители украинской власти, уже обвинили оппонентов в выработке фейков.

Весь этот скандал якобы с запретом Булгакова — пример того, что всегда нужно проверять информацию, делать банальный фактчекинг. Иначе возникают дикие фейки из ничего. Да, это удобно для оппонентов власти — превращать такие фейки в обвинения, но сами они очень глупо выглядят, когда выясняется, что весь скандал просто придуман, — написал в Facebook советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк.

Журналист Юрий Бутусов тоже отреагировал на фейк и подчеркнул, что он против запрета книг.