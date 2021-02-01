Рассмотрение законопроекта о местных референдумах анонсировал Стефанчук. Фото: zmina.info

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Рассмотрение законопроекта о местных референдумах анонсировали в Верховной Раде.

До конца следующей недели на заседании рабочей группы по разработке проектов законов по вопросам народовластия будет презентован законопроект о местном референдуме. Об этом 1 февраля первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил на согласительном совете руководителей фракций и групп. Транслировалось заседание на телеканале ВРУ в YouTube.

На этой неделе или, если не будет такой возможности, то на следующей мы соберем очередное заседание рабочей группы народовластия, где будет презентован первый проект закона о местных референдумах, — заявил Стефанчук.

По его словам, презентовать законопроект будут представители гражданского общества, которые приняли активное участие в подготовке этого проекта закона.

Напомним, в Верховной Раде не исключают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет закон о референдуме уже в ближайшее время, и он вступит в силу. После этого уже можно будет собрать референдум, а сделать это будет уже в 2021 году.